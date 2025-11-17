На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Картаполов прокомментировал слова Писториуса о возможной войне России и НАТО

Картаполов: Писториус словами о войне РФ и НАТО пытается списать промахи Запада
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне между НАТО и Россией являются попыткой списать промахи Запада на российскую угрозу. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

«Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков и они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО, вот и все», — считает депутат.

До этого Писториус в интервью заявил, что Россия может напасть на одну из стран — членов НАТО до 2029 года. По его словам, вопрос о сроках потенциального столкновения и подготовки к нему «остается спекулятивным», однако военные эксперты дают оценку того, когда Россия «восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну — члена НАТО на востоке».

По словам главы минобороны ФРГ, некоторые эксперты говорят, что конфликт возможен уже в 2028 году, однако другие специалисты допускают, что прошедшее лето было «последним мирным».

Ранее Захарова отреагировала на слова Писториуса о войне НАТО и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами