Картаполов прокомментировал слова Писториуса о возможной войне России и НАТО

Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне между НАТО и Россией являются попыткой списать промахи Запада на российскую угрозу. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

«Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков и они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО, вот и все», — считает депутат.

До этого Писториус в интервью заявил, что Россия может напасть на одну из стран — членов НАТО до 2029 года. По его словам, вопрос о сроках потенциального столкновения и подготовки к нему «остается спекулятивным», однако военные эксперты дают оценку того, когда Россия «восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну — члена НАТО на востоке».

По словам главы минобороны ФРГ, некоторые эксперты говорят, что конфликт возможен уже в 2028 году, однако другие специалисты допускают, что прошедшее лето было «последним мирным».

Ранее Захарова отреагировала на слова Писториуса о войне НАТО и России.