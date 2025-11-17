На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова отеагировала на слова Писториуса о войне НАТО и России

Захарова о словах Писториуса о войне РФ и НАТО: нет сомнений, кто агрессор
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

После слов министра обороны Германии Бориса Писториуса о войне между НАТО и Россией «теперь нет сомнений» в том, кто выступает агрессором, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Писториус заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран — членов НАТО еще до 2029 года. По его словам, вопрос о сроках потенциального столкновения и подготовки к нему «остается спекулятивным», однако военные эксперты дают оценку того, когда Россия «восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну — члена НАТО на востоке».

По словам главы минобороны Германии, некоторые эксперты говорят, что конфликт возможен уже в 2028 году, однако другие специалисты допускают, что прошедшее лето было «последним мирным».

В начале сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Ранее Орбан нашел способ завершить конфликт на Украине.

