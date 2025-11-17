На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гражданам Грузии запретят голосовать за границей

Парламент Грузии запретит голосовать гражданам, проживающим за границей
Sputnik/РИА «Новости»

Парламент Грузии начинает работать над новым избирательным кодексом, который запретит гражданам республики, проживающим за границей, голосовать на выборах по месту жительства. Об этом в ходе брифинга заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

По его словам, нововведение предполагает, что граждане страны должны приехать на родину и проголосовать по прописке.

«Парламентские выборы 2024 года хорошо показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа», — добавил Папуашвили.

По словам политика, подобная практика с запретом на голосование за рубежом наблюдается в Армении, Ирландии, Израиле и Мальте. Он отметил, что граждане, которые не проживают на территории страны, могут попасть под влияние политической среды других государств, что власти не в силах контролировать.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, в 2024 году за рубежом для участия в голосовании было зарегистрировано почти 96 тыс. человек.

В конце октября стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта» намерена обратиться в конституционный суд с просьбой запретить оппозиционные партии «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело» и «Единое национальное движение».

Ранее в Грузии назвали условия для восстановления отношений с Евросоюзом.

