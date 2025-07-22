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Военный эксперт предупредил, что Европа готовит граждан к войне с РФ в 2027 году

Эксперт Зимовский: ЕС рассматривает 2027 год для начала войны с Россией
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Global Look Press

Европейские политические лидеры активно призывают граждан готовиться к возможному военному столкновению с Россией. Об этом со ссылкой на военного консультанта Александра Зимовского сообщает Kp.ru.

По мнению эксперта, действия лидеров Франции, Германии и Польши свидетельствуют, что Европа рассматривает 2027 год как возможный срок начала конфликта. Военные учения на Балтике и мобилизация ресурсов подтверждают эту подготовку.

Глава Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич считает, что Европа провоцирует Россию на ответные действия.

«Здесь выделяется Калининградская область, к захвату которой готовится НАТО. Если Альянс блокирует морские и воздушные пути, следствием может стать открытый конфликт», — отметил Клинцевич.

Вторым сценарием он назвал Молдавию, превращаемую в плацдарм НАТО, не исключив участия Финляндии в агрессии.

Ряд других экспертов полагает, что Европа опасается открытой войны с ядерной державой, и катастрофа возможна лишь из-за стратегических ошибок. Есть мнение, что реальный конфликт континенту невыгоден, а «подготовка к войне используется как способ решения внутренних экономических и социальных проблем». По этой версии, Брюссель остановит только победа России на Украине или возврат страха перед ядерным оружием.

17 июля главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Китай и Россия могут начать войну против стран — членов альянса в 2027 году.

Ранее в Польше поддержали заявление генерала НАТО о возможной войне с Россией в 2027 году.

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