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На Западе описали сценарий войны России и НАТО. Все может начаться с задержки поезда

Bloomberg описал сценарий гипотетического конфликта России и НАТО
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Keystone Press Agency/Global Look Press
Война России и НАТО может начаться с инсценировки остановки поезда Москва — Калининград в Литве. По мнению агентства Bloomberg, Кремль в этом случае мог бы ввести войска на территорию прибалтийского государства под предлогом защиты своих застрявших граждан. А это, в свою очередь, заставит страны альянса прибегнуть к пятой статье о коллективной обороне. Конфликт не только ударит по экономике ЕС, но и приведет к «ядерной эскалации». При этом Владимир Путин назвал возможное нападение России на НАТО бредом и невероятной ложью.

Американское агентство Bloomberg 24 июня, в первый день саммита НАТО в Гааге, опубликовало аналитический материал, в котором описало гипотетический конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом. Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предположил, что в качестве первого шага Россия могла бы «сфабриковать» предлог для остановки поезда МоскваКалининград на территории Литвы.

«Затем Москва могла бы ввести войска под предлогом защиты застрявших российских граждан, фактически вторгшись в Литву. Она могла бы также начать атаки на Эстонию и Латвию, развернуть свой флот, чтобы взять под контроль Балтийское море и ключевые острова в нем, и разорвать сухопутное сообщение стран Балтии с Польшей в Сувалкском коридоре», — подчеркнуло агентство.

По мнению Bloomberg, на этом фоне прибалтийские страны (Эстония, Латвия и Литва) применили бы статью 5 Североатлантического договора, которая требует от стран — членов НАТО прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению. Агентство не исключило контратаку государств Прибалтики на Россию и, вероятно, Белоруссию.

Если НАТО не отреагирует, то страны, расположенные близко к зоне гипотетических боевых действий, скорее всего, атаковали бы российские силы и помогли государствам Балтии, подчеркнуло издание.

«Россия, скорее всего, ответит на эти атаки ударами по европейским военным базам и критически важной инфраструктуре, включая цели в крупных европейских городах», — говорится в публикации.

Агентство добавило, что обе стороны, вероятно, займутся гибридными операциями, в том числе против энергетической инфраструктуры и подводных кабелей.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Значительный удар от полета ракет»

Последствиями такого конфликта могут стать не только высокие потери, но и закрытие портов и остановка торговли в Балтийском море, отмечает Bloomberg.

«Прямые издержки разрушений в зоне боевых действий, более высокие цены на энергоносители из-за прекращения поставок из России и распродажа на финансовых рынках могут сократить мировое производство на 1,3%, или на $1,5 трлн в первый год», — подсчитало издание.

Страны Балтии понесут «43-процентный удар по своей экономике в первый год конфликта». Другие европейские государства, которые могут вступить в конфликт, по прогнозам, получат меньший, но все же «значительный удар от полета ракет». При этом российская экономика «понесет потерю в 1%», подчеркивается в статье.

По мнению Bloomberg, без немедленного ответа со стороны Вашингтона война может обостриться. Но президент США Дональд Трамп, реагируя на конфликт, может «колебаться с действиями».

«Вместо недвусмысленного ответа, которого ждут союзники, не исключено, что Трамп вместо этого разместит на Truth Social призыв к миру, а не к войне или побудит Европу говорить с Владимиром [Путиным]», — предположили авторы материала.

Издание не исключает именно такую реакцию Трампа, поскольку ранее глава Белого дома называл российского лидера своим другом и отклонил призывы ввести санкции против Москвы.

Кроме того, угрозы Москвы о «ядерном ответе» могут еще больше «парализовать США и некоторые страны Западной Европы»

«Страхи ядерной эскалации, вероятно, ограничат прямые удары по России со стороны европейских ядерных держав», — считает Bloomberg.

При этом агентство со ссылкой на оценки европейской разведки признало, что Россия не намерена вести боевые действия на территории НАТО.

«Легенда и бред»

Президент России Владимир Путин на недавней встрече с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прямо заявил, что возможное нападение РФ на НАТО — легенда и невероятная ложь.

«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Мы понимаем, что это бред. Те, кто это говорят, не верят в это сами», — подчеркнул он.

Заявления о возможном нападении России нужны для введения в заблуждение жителей этих стран, добавил российский лидер.

«Хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО?» — обратился Путин к руководителям информационных агентств.

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