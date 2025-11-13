На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные перерезали важную логистическую трассу в зоне СВО

ВС России перерезали ВСУ трассу на Гуляйполе в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные перерезали Вооруженным силам Украины (ВСУ) важную логистическую трассу на Запорожском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

По его словам, российские военные успешно продвигаются к Гуляйполю в Запорожской области.

«Российские части смогли перерезать трассу на Гуляйполе», — рассказал источник.

По мнению авторов публикации, оперативный успех российской стороны сильно осложнит логистику Украины. Продвижение ВС России на территории продолжается.

Гуляйполе является главным логистическим центром украинской стороны на Запорожском направлении боевых действий.

Накануне сообщалось, что подразделения ВСУ приняли решение отступить из села Ровнополье в Запорожской области.

До этого украинский военный блогер Богдан Мирошников заявил, что ВСУ вскоре ожидает катастрофа в Запорожской области. По его словам, речь идет о положении украинской армии в районе Гуляйполя на подконтрольной Украине части региона.

Ранее на Украине заявили о катастрофе для ВСУ в Запорожской области.

