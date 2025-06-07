Володин: Мерц исказил историю, он забыл, кто на самом деле победил нацизм

Канцлер Германии Фридрих Мерц исказил историю, говоря об итогах Второй мировой войны, он забыл, что именно советский народ освободил мир от нацизма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Говоря об итогах Второй мировой войны [на встрече с президентом Дональдом Трампом 5 июня], Мерц позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма», — подчеркнул он.

Это сделал советский народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней, напомнил Володин.

Канцлера ФРГ нужно пригласить в немецкий парламент, чтобы он «смог восполнить пробелы», а также ознакомиться с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке.

Как отметил спикер Госдумы, особенно цинично звучали высказывания немецкого политика в поддержку действий Украины. Киев, напомнил Володин, совершает удары по мирному населению России.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что Мерц добивается от Дональда Трампа возврата к стратегии безоговорочной поддержки Украины.

Он связал с этой позицией недавнее заявление Мерца о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России. Замминистра охарактеризовал такие шаги как препятствие для политического урегулирования.

Сообщалось, что Мерцу на совместной пресс-конференции с Трампом задали только один вопрос. При этом Трамп говорил об Илоне Маске и отвечал на различные вопросы о внутри- и внешнеполитических событиях, а на момент обсуждения украинского конфликта передал слово Мерцу, после чего снова перехватил слово и продолжил говорить об успехах США в ходе его президентства.

Ранее в США заявили, что Мерц не смог выполнить «украинскую миссию» в Белом доме.