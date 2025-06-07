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Володин призвал Мерца почитать, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке

Володин: Мерц исказил историю, он забыл, кто на самом деле победил нацизм
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц исказил историю, говоря об итогах Второй мировой войны, он забыл, что именно советский народ освободил мир от нацизма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Говоря об итогах Второй мировой войны [на встрече с президентом Дональдом Трампом 5 июня], Мерц позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма», — подчеркнул он.

Это сделал советский народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней, напомнил Володин.

Канцлера ФРГ нужно пригласить в немецкий парламент, чтобы он «смог восполнить пробелы», а также ознакомиться с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке.

Как отметил спикер Госдумы, особенно цинично звучали высказывания немецкого политика в поддержку действий Украины. Киев, напомнил Володин, совершает удары по мирному населению России.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что Мерц добивается от Дональда Трампа возврата к стратегии безоговорочной поддержки Украины.

Он связал с этой позицией недавнее заявление Мерца о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России. Замминистра охарактеризовал такие шаги как препятствие для политического урегулирования.

Сообщалось, что Мерцу на совместной пресс-конференции с Трампом задали только один вопрос. При этом Трамп говорил об Илоне Маске и отвечал на различные вопросы о внутри- и внешнеполитических событиях, а на момент обсуждения украинского конфликта передал слово Мерцу, после чего снова перехватил слово и продолжил говорить об успехах США в ходе его президентства.

Ранее в США заявили, что Мерц не смог выполнить «украинскую миссию» в Белом доме.

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