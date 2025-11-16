На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Конгрессвумен Тейлор-Грин хочет уладить разногласия с Трампом

Конгрессвумен Тейлор-Грин заявила, что надеется на примирение с Трампом
true
true
true
close
Global Look Press

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин выразила надежду на то, что в конечном счете сможет уладить свои разногласия с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом она рассказала в интервью CNN.

Тейлор-Грин рассказала, что является христианкой, а одной из самых важных составляющих данной веры является прощение, чему она и привержена.

«Со своей стороны, я верю в это и определенно надеюсь, что это произойдет», — заявила конгрессвумен.

Она добавила, что не собирается отказываться от своей позиции по рассекречиванию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Законодатель считает, что страна заслуживает прозрачности по этому делу.

15 ноября Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал свою Тейлор-Грин позором Республиканской партии.

5 ноября портал Notus со ссылкой на источники написал, что Тейлор-Грин якобы планирует баллотироваться на пост главы государства в 2028 году. Как утверждают журналисты, конгрессвумен заявила, что у нее «есть национальная сеть спонсоров, которая поможет ей выиграть праймериз». Сама законодатель назвала данную статью «безосновательной».

Ранее Трамп отрекся от Тейлор-Грин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами