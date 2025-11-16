Конгрессвумен Тейлор-Грин хочет уладить разногласия с Трампом

Конгрессвумен Тейлор-Грин заявила, что надеется на примирение с Трампом

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин выразила надежду на то, что в конечном счете сможет уладить свои разногласия с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом она рассказала в интервью CNN.

Тейлор-Грин рассказала, что является христианкой, а одной из самых важных составляющих данной веры является прощение, чему она и привержена.

«Со своей стороны, я верю в это и определенно надеюсь, что это произойдет», — заявила конгрессвумен.

Она добавила, что не собирается отказываться от своей позиции по рассекречиванию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Законодатель считает, что страна заслуживает прозрачности по этому делу.

15 ноября Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал свою Тейлор-Грин позором Республиканской партии.

5 ноября портал Notus со ссылкой на источники написал, что Тейлор-Грин якобы планирует баллотироваться на пост главы государства в 2028 году. Как утверждают журналисты, конгрессвумен заявила, что у нее «есть национальная сеть спонсоров, которая поможет ей выиграть праймериз». Сама законодатель назвала данную статью «безосновательной».

Ранее Трамп отрекся от Тейлор-Грин.