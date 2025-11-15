Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил об истощении энергетических ресурсов Украины, что, по его мнению, приведет к катастрофическим последствиям. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Все то, что сегодня есть, по факту, я думаю, это влечет катастрофические последствия для Украины и для украинцев. Почему? Потому что энергетические источники, они полностью исчерпаны», — заявил Медведчук, отвечая на вопрос о перспективах украинцев в предстоящую зиму.

Он также подчеркнул, что проблема касается не только электроэнергии, но и газа, запасов которого не было сделано в достаточном объеме. Медведчук напомнил, что Украина отказалась от прямых поставок российского газа, которые осуществлялись на протяжении многих лет, и теперь вынуждена приобретать то же топливо, но через Турцию и частично через европейских посредников.

В конце октября МИД Нидерландов заявил о выделении €25 млн (около 2,3 млрд рублей) на поддержку энергосистемы Украины предстоящей зимой.

Ранее Министр энергетики Украины Гринчук сообщила о своей отставке.