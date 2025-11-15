На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведчук сообщил об исчерпании энергетических источников на Украине

Медведчук: энергетические источники Украины исчерпаны
true
true
true
close
РИА Новости

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил об истощении энергетических ресурсов Украины, что, по его мнению, приведет к катастрофическим последствиям. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Все то, что сегодня есть, по факту, я думаю, это влечет катастрофические последствия для Украины и для украинцев. Почему? Потому что энергетические источники, они полностью исчерпаны», — заявил Медведчук, отвечая на вопрос о перспективах украинцев в предстоящую зиму.

Он также подчеркнул, что проблема касается не только электроэнергии, но и газа, запасов которого не было сделано в достаточном объеме. Медведчук напомнил, что Украина отказалась от прямых поставок российского газа, которые осуществлялись на протяжении многих лет, и теперь вынуждена приобретать то же топливо, но через Турцию и частично через европейских посредников.

В конце октября МИД Нидерландов заявил о выделении €25 млн (около 2,3 млрд рублей) на поддержку энергосистемы Украины предстоящей зимой.

Ранее Министр энергетики Украины Гринчук сообщила о своей отставке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами