На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили, что коррупционный скандал может повлиять на евроинтеграцию Украины

RTBF: коррупционный скандал может повлиять на вступление Украины в Евросоюз
true
true
true
close
Global Look Press

Коррупционный скандал на Украине может ослабить дальнейшую поддержку Киева со стороны европейских государств и в перспективе повлиять на процесс вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщил журналист бельгийского телеканала RTBF Сандро Калдерон.

По его словам, коррупционный скандал, связанный с «пленками Миндича», только набирает обороты, однако он уже ослабил позиции президента Украины Владимира Зеленского. Теперь украинскому лидеру предстоит «быстро вернуть доверие как своих сограждан, так и европейцев».

«В долгосрочной перспективе речь идет о рисках для вступления Украины в ЕС, а в краткосрочной — о продолжении европейской поддержки Украины перед лицом российской агрессии», — отмечается в статье.

По мнению Калдерона, борьба с коррупцией на Украине неэффективна, несмотря на принятые реформы.

13 ноября газета La Repubblica написала, что коррупционный скандал на Украине может стать серьезным препятствием для процесса принятия страны в Европейский союз. Журналисты обратили внимание, что в последнем докладе Еврокомиссии говорилось о том, что Украина продемонстрировала «недостаточный прогресс» в борьбе с коррупцией. Кроме того, под вопросом оказалось использование замороженных активов РФ в пользу Украины. По словам авторов материала, у представителей ЕС могли появиться «сомнения, как могут быть использованы эти средства».

Ранее в Раде рассказали о заблуждении украинцев по поводу вступления в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами