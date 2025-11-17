RTBF: коррупционный скандал может повлиять на вступление Украины в Евросоюз

Коррупционный скандал на Украине может ослабить дальнейшую поддержку Киева со стороны европейских государств и в перспективе повлиять на процесс вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщил журналист бельгийского телеканала RTBF Сандро Калдерон.

По его словам, коррупционный скандал, связанный с «пленками Миндича», только набирает обороты, однако он уже ослабил позиции президента Украины Владимира Зеленского. Теперь украинскому лидеру предстоит «быстро вернуть доверие как своих сограждан, так и европейцев».

«В долгосрочной перспективе речь идет о рисках для вступления Украины в ЕС, а в краткосрочной — о продолжении европейской поддержки Украины перед лицом российской агрессии», — отмечается в статье.

По мнению Калдерона, борьба с коррупцией на Украине неэффективна, несмотря на принятые реформы.

13 ноября газета La Repubblica написала, что коррупционный скандал на Украине может стать серьезным препятствием для процесса принятия страны в Европейский союз. Журналисты обратили внимание, что в последнем докладе Еврокомиссии говорилось о том, что Украина продемонстрировала «недостаточный прогресс» в борьбе с коррупцией. Кроме того, под вопросом оказалось использование замороженных активов РФ в пользу Украины. По словам авторов материала, у представителей ЕС могли появиться «сомнения, как могут быть использованы эти средства».

