Во Франции отреагировали на визит Зеленского в Париж

Филиппо раскритиковал визит Зеленского в Париж на фоне скандала на Украине
Alina Smutko/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о поездке в Париж на переговоры с главой государства Эммануэлем Макроном на фоне коррупционного скандала на Украине. Пост об этом появился в соцсети X Филиппо.

«Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце в понедельник! <…> Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане!» — говорится в посте.

Французский политик также призвал прекратить финансовую помощь Украине из-за «позорной коррупции».

Как писало агентство Reuters со ссылкой на канцелярию французского главы, Макрон примет украинского коллегу в понедельник, 17 ноября, «чтобы подтвердить долгосрочную поддержку Украины со стороны Франции».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский объявил борьбу с коррупцией, поэтому он «вне подозрений».

