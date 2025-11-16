Орбан рассказал, что ответил бы на предложение Путина забрать Закарпатье

Орбан заявил, что отверг бы предложение присоединить к Венгрии Закарпатье

Венгрия не согласится забрать Закарпатье у Украины, если это предложит российский президент Владимир Путин. Об этом в интервью гендиректору и совладельцу немецкой медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, запись которого опубликована на YouTube-канале MDMEETS.

Премьер считает, что «опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру».

Депфнер поинтересовался у Орбана, на какой стороне окажется Венгрия в случае, если президент США согласится разделить Европу на западную и российскую части.

Премьер отметил, что Венгрия является частью западной цивилизации, но этнически венгры имеют восточное происхождение. Несмотря на генетические факты, Венгрия принадлежит Западу, добавил Орбан.

В июне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не позволит Украине приблизиться к вступлению в Евросоюз (ЕС), пока Киев не вернет права закарпатским венграм.

