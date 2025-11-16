На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Греции рассказал о поставках газа на Украину

Мицотакис: Греция запускает «Вертикальный коридор» для поставок газа на Украину
true
true
true
close
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Греция становится узлом поставок американского СПГ в Центральную и Восточную Европу и благодаря подписанному компаниями DEPA Trading и «Нафтогаз» меморандуму, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Трансляцию выступления вел телеканал ERT-news.

По его словам, Греция и Украина приобретают новый важный аспект сотрудничества в виде безопасной энергетической магистрали. Она будет проходить с юга на север через создаваемый в настоящее время «Вертикальный газовый коридор».

Мицотакис добавил, что так Украина будет получать немедленный доступ к диверсифицированным и надежным источникам энергии. Греция, в свою очередь, станет узлом поставок американского СПГ в Центральную и Восточную Европу.

До этого сообщалось, что греческая газовая компания DEPA и «Нафтогаз Украины» подписали письмо о намерениях поставлять на Украину природный газ с декабря этого года по март следующего.

16 ноября украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Афины с официальным визитом. В аэропорту его встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакис. До этого Зеленский говорил, что Киев планирует наладить импорт американского газа через греческие терминалы.

Ранее в Греции из-за Зеленского запретили митинги.

