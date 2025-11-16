Греческая DEPA и «Нафтогаз» подписали письмо о поставках газа на Украину

Греческая DEPA и «Нафтогаз Украины» подписали письмо по поставке газа Киеву

Греческая газовая компания DEPA и «Нафтогаз Украины» подписали письмо о намерениях поставлять на Украину природный газ с декабря этого года по март следующего. Трансляцию вел DRM News.

При этом присутствовали главы компаний Константинос Ксифарас, Сергей Корецкий, президент Украины Владимир Зеленский, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис и американский посол в Греции Кимберли Гилфойл.

16 ноября украинский лидер прилетел в Афины с официальным визитом. В аэропорту его встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакис. До этого Зеленский говорил, что Киев планирует наладить импорт американского газа через греческие терминалы.

По словам политика, Украина и Греция уже подготовили соглашение по газу. Республика выделит почти €2 млрд на импорт газа, чтобы компенсировать потери своего производства из-за российских атак.

Греческие СМИ писали, что в ходе визита политик попросил у правительства страны две зенитные установки Patriot и истребители Mirage 2000.

Ранее в Греции из-за Зеленского запретили митинги.