На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Сербии призвал рассмотреть национализацию NIS

Вице-премьер Сербии Мали заявил о необходимости рассмотреть национализацию NIS
true
true
true
close
dr Igi/Shutterstock/FOTODOM

Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявил о необходимости рассмотреть вопрос национализации нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Об этом глава ведомства сообщил на внеочередном заседании правительства, передает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что сегодня ситуация вокруг компании стала критической. По его словам, она теперь затрагивает ключевые параметры стабильности Сербии. В частности, неопределенность ставит под угрозу «перспективу страны и приход новых инвесторов».

«У нас нет выбора — ситуация с NIS угрожает нам всему, абсолютно всему: нашему росту, нашей стабильности, нашему кредитному рейтингу», — сказал Мали.

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из нефтегазовой компании NIS, Белград рассматривает возможность ее национализации.

Ранее Вучич сделал новое заявление по нефтяной компании NIS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами