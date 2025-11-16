Вице-премьер Сербии призвал рассмотреть национализацию NIS

Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявил о необходимости рассмотреть вопрос национализации нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Об этом глава ведомства сообщил на внеочередном заседании правительства, передает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что сегодня ситуация вокруг компании стала критической. По его словам, она теперь затрагивает ключевые параметры стабильности Сербии. В частности, неопределенность ставит под угрозу «перспективу страны и приход новых инвесторов».

«У нас нет выбора — ситуация с NIS угрожает нам всему, абсолютно всему: нашему росту, нашей стабильности, нашему кредитному рейтингу», — сказал Мали.

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из нефтегазовой компании NIS, Белград рассматривает возможность ее национализации.

