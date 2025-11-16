На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вучич сделал новое заявление по нефтяной компании NIS

Вучич заявил, что хочет любой ценой избежать национализации компании NIS
true
true
true
close
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании правительства заявил, что любой ценой хотел бы избежать национализации российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что есть еще неделя для принятия решения Россией и возможными новыми партнерами-совладельцами.

«Хочу, чтобы граждане этой страны и каждый человек в мире видел, что мы не хотим отнимать ничего ни у кого. Это не наше большей частью, это большей частью российское. Хочу до конца использовать все возможности, прежде чем пойти к процессу принятия управления или чего-либо, что делали все остальные, болгары и румыны и все остальные, а мы нет – уже десять месяцев», — сказал он.

Вучич уточнил, что решение российской стороной и другими заинтересованными лицами должно быть принято в ближайшую неделю.

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), Белград рассматривает возможность ее национализации.

Ранее США назвали условие для снятия санкций с «Нефтяной индустрии Сербии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами