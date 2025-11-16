Вучич сделал новое заявление по нефтяной компании NIS

Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании правительства заявил, что любой ценой хотел бы избежать национализации российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что есть еще неделя для принятия решения Россией и возможными новыми партнерами-совладельцами.

«Хочу, чтобы граждане этой страны и каждый человек в мире видел, что мы не хотим отнимать ничего ни у кого. Это не наше большей частью, это большей частью российское. Хочу до конца использовать все возможности, прежде чем пойти к процессу принятия управления или чего-либо, что делали все остальные, болгары и румыны и все остальные, а мы нет – уже десять месяцев», — сказал он.

Вучич уточнил, что решение российской стороной и другими заинтересованными лицами должно быть принято в ближайшую неделю.

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что на фоне усиливающегося давления со стороны США, требующих полного выхода российских акционеров из нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), Белград рассматривает возможность ее национализации.

Ранее США назвали условие для снятия санкций с «Нефтяной индустрии Сербии».