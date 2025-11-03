Верховный лидер Ирана назвал условия для начала взаимодействия с США

Иран рассмотрит запросы США о сотрудничестве только при условии прекращения поддержки Израиля и изменении политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом в соцсети X написал верховный лидер исламской республики Иран Али Хаменеи.

«Если США полностью откажутся от поддержки сионистского режима, свернут свои военные базы и не будут вмешиваться в этот регион, можно будет рассмотреть», — написал он.

Верховный лидер Ирана добавил, что не рассчитывает на это в обозримом будущем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав атомные и военные объекты на территории Ирана. Израильские власти мотивировали удары тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на атаку в тот же день выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

На протяжении нескольких дней стороны обменивались ударами, пока 22 июня в войну не вступили США. Вашингтон атаковал три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что таким образом Соединенные Штаты попытались остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Иран ответил ударом по Аль-Удейд в Катаре – крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке.

Уже 24 июня глава Белого дома объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Он также отметил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Однако иранский МИД утверждал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху назвал решение Трампа бомбить Иран «библейским чудом».