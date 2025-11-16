На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков рассказал, почему Путину и Трампу важно договориться о встрече

Ушаков: договоренность о встрече Путина и Трампа устранит много политических сложностей
Roman Naumov/Global Look Press

Много политических сложностей получится избежать, если президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу удастся договориться о встрече, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, многие политические или технические сложности уйдут на второй план», — отметил Ушаков.

Ушаков также отметил, что встреча лидеров пока отложена, но контакты по этой теме продолжаются.

По словам помощника российского президента, Россия ведет активные переговоры по урегулированию ситуации на Украине на основе тех пониманий, которые были достигнуты во время переговоров Путина и Трампа в Анкоридже. При этом со стороны США не было официального опровержения, что эти договоренности не действуют, добавил Ушаков.

В октябре сообщалось, что позиция России по вопросу перемирия на Украине стала причиной срыва саммита лидеров двух стран в Будапеште.

Ранее в Британии рассказали, как Путин «переиграл» Зеленского.

