На Западе указали на угрозу коррупционного кризиса правительству Зеленского

FT: коррупционный кризис дестабилизировал власть Зеленского
Alina Smutko/Reuters

Коррупционный скандал на Украине нанес сильнейший удар по киевским властям во главе с Владимиром Зеленским. Об этом пишет Financial Times (FT).

Издание отметило, что обнаруженные в ходе обысков сумки с деньгами и даже золотой унитаз вызвали волну возмущения среди украинцев.

«Администрация президента Владимира Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало руководство Киева в критический момент войны», — говорится в тексте.

По данным издания, Зеленский пытается дистанцироваться от фигурантов дела, особенно от своего давнего друга и соратника Тимура Миндича. При этом дальнейшие разоблачения могут привести к новому этапу политического кризиса.

Накануне директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос рассказал, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики.

Также 14 ноября председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что коррупционное дело бизнесмена грозит «обезобразить лик» Владимира Зеленского. В связи с этим, считает политик, украинский лидер решил срочно съездить в прифронтовую зону — для «поддержания светлого образа».

Ранее в Раде потребовали проверить Зеленского на госизмену.

Новости Украины
