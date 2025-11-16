На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии призвал не ждать прекращения огня на Украине

Президент Финляндии Стубб призвал не ждать прекращения огня на Украине до весны
true
true
true
close
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press призвал не ждать прекращения огня на Украине в этом году.

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — сказал Стубб.

По его словам, хорошо было бы «что-то предпринять» к марту.

Президент Финляндии считает, что для установления мира на Украине президенту США Дональду Трампу и лидерам Европы нужно максимально усилить давление на Россию и ее лидера Владимира Путина, чтобы «изменить его стратегическое мышление». Политик призвал изъять замороженные активы России и передать их Украине, а также усилить военное давление на Москву.

До этого Стубб заявлял, что диалог Европы с Россией обязательно будет восстановлен, однако сейчас не обо всех контактах и каналах связи стоит говорить на официальном уровне. Он считает, что любые контакты с российской стороной должны вестись согласованно, а цели переговоров — обсуждаться совместно. Президент Финляндии также предлагал провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21–22 ноября.

Ранее Сикорский сделал заявление о сроках конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами