Президент Финляндии призвал не ждать прекращения огня на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press призвал не ждать прекращения огня на Украине в этом году.

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — сказал Стубб.

По его словам, хорошо было бы «что-то предпринять» к марту.

Президент Финляндии считает, что для установления мира на Украине президенту США Дональду Трампу и лидерам Европы нужно максимально усилить давление на Россию и ее лидера Владимира Путина, чтобы «изменить его стратегическое мышление». Политик призвал изъять замороженные активы России и передать их Украине, а также усилить военное давление на Москву.

До этого Стубб заявлял, что диалог Европы с Россией обязательно будет восстановлен, однако сейчас не обо всех контактах и каналах связи стоит говорить на официальном уровне. Он считает, что любые контакты с российской стороной должны вестись согласованно, а цели переговоров — обсуждаться совместно. Президент Финляндии также предлагал провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21–22 ноября.

