Глава МАГАТЭ пообещал приехать в Россию в ближайший год

Глава МАГАТЭ Гросси: несомненно приеду в Россию в ближайший год
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что точно приедет в Россию в ближайший год в свете плотного взаимодействия агентства с российской стороной.

«Несомненно (вернусь в Россию до выборов генерального секретаря - ред.), потому что у нас очень насыщенная повестка», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Гросси отметил, что будет рад снова побывать в РФ.

Накануне он заявил, что готов активно сотрудничать с Москвой и Киевом для продвижения мирного урегулирования на Украине в случае своего избрания генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН).

В сентябре Гросси, посещавший Россию с рабочим визитом, подтвердил намерение баллотироваться на пост генерального секретаря ООН в 2026 году, когда истекает срок полномочий Антониу Гутерреша.

Ранее Гросси раскрыл роль сверхдержав в нераспространении ядерного оружия.

