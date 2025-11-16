На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о подготовке заговора против британского премьера

Telegraph: экс-заместитель премьера Британии готовит заговор против Стармера
true
true
true
close
Alastair Grant/Reuters

Экс-заместитель премьер-министра Великобритании, бывший министр жилищного строительства Анджела Рэйнер готовит заговор против главы правительства Кира Стармера. Об этом сообщило издание The Sunday Telegraph, ссылаясь на источники.

Рэйнер просит британских депутатов поддержать ее план, а в обмен предлагает должности в правительстве, говорится в публикации. The Sunday Telegraph отмечает, что «профсоюзы поддержат ее и помогут ей». Кроме того, по информации издания, Рэйнер может рассчитывать на поддержку левого крыла Лейбористской партии (70 чиновников).

Однако источник, близкий к экс-заместителю премьера, отверг эти сообщения и назвал их «полной чушью». По его словам, Рэйнер «сосредоточена на представлении своего местного сообщества».

До этого британская BBC сообщала о готовящемся заговоре в Лейбористской партии Великобритании против Кира Стармера. По данным журналистов, премьера хотят сместить с должности, и его команда знает об этом. В публикации утверждалось, что в качестве замены Стармеру рассматривают главу Минздрава или министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Сам Стритинг сравнил слухи о его желании сместить Стармера с теориями заговора. Министр заявил, что это не первый раз, когда о членах Лейбористской партии распространяют порочащую информацию. Чиновник заверил, что он поддерживал Стармера с момента его избрания премьером Британии.

Ранее в Британии предрекли скорую отставку премьер-министру Стармеру.

