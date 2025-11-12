На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британский министр ответил на слухи о подготовке переворота против Стармера

Глава минздрава Британии опроверг слухи о заговоре с целью свержения Стармера
Danny Lawson/Reuters

Глава британского минздрава Уэс Стритинг в беседе с журналистом Sky News опроверг слухи о том, что он готовит переворот с целью смещения премьера королевства Кира Стармера.

«Нет, и тот, кто распространяет это, слишком часто смотрит «Знаменитых предателей» (реалити-шоу на британском телевидении по типу игры «Мафия». — «Газета.Ru»). Это неправда», — заявил Стритинг в ответ на вопрос, будет ли он добиваться отставки премьера.

Министр сравнил слухи о его желании сместить Стармера с теориями заговора. Стритинг заявил, что это не первый раз, когда о членах Лейбористской партии распространяют порочащую информацию. Чиновник заверил, что он поддерживал Стармера с момента его избрания премьером Британии.

До этого британская телерадикомпания BBC сообщала о заговоре в Лейбористской партии Великобритании против Кира Стармера. По данным журналистов, премьера хотят сместить с должности. В публикации утверждалось, что в качестве замены Стармеру рассматривают министра здравоохранения Уэса Стритинга или министра внутренних дел Шабану Махмуд.

8 ноября газета Daily Mail сообщила, что Стармер уйдет в отставку до лета 2026 года из-за утраты доверия.

Ранее премьера Британии Стармера призвали ограничить поездки за границу.

