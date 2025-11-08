В Британии предрекли скорую отставку премьер-министру Стармеру

Все больше депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании приходят ко мнению, что премьер-министр Кир Стармер покинет пост до лета 2026 года, написал в статье для газеты The Daily Mail колумнист Эндрю Нил.

По его информации, большинство лейбористов оценивают Стармера как бесполезного «не только в политике, но и в государственном управлении» и предрекают ему отставку до Нового года. При этом одни уверены, что для принятия этого решения стоит подождать до следующих местных выборов в мае, которые «станут катастрофой для лейбористов в Англии, Шотландии и Уэльсе», а другие члены партии считают, что «продлевать боль не имеет смысла» и нужно отстранить Стармера с должности до того, как станет очевидно, что «предстоящее бюджетное послание … обернулось провалом».

«Для Кира Стармера все кончено», — подчеркнул журналист.

В октябре стало известно, что в британском правительстве разгорелись споры по поводу возможной отставки советника Стармера Джонатана Пауэлла из-за скандала, связанного с отказом от уголовного преследования предполагаемых китайских шпионов.

Ранее Стармер предложил начать готовить мирное соглашение по Украине.