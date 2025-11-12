В Белом доме прокомментировали публикацию электронных писем Эпштейна

Левитт: электронные письма Эпштейна доказывают, что Трамп не сделал ничего плохого

Опубликованные электронные письма по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна не доказывают ничего, кроме того факта, что президент США Дональд Трамп «не сделал ничего плохого», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Запись брифинга с журналистами опубликована на портале C-Span.

По ее словам, электронные письма были слиты демократами фейковым СМИ в день предполагаемого возобновления работы правительства.

12 ноября представители Демократической партии США распространили в социальной сети X скриншоты писем осужденного за организацию детской проституции финансиста Джеффри Эпштейна, содержание которых бросает тень на репутацию Трампа.

Финансист Джеффри Эпштейн был дважды осужден — в 2008 и 2019 году. В первом случае — за изнасилование 14-летней девочки и вовлечение в проституцию 36 девочек младше 16 лет. Во втором случае — за торговлю детьми. В США считают, что власти страны скрывают от общественности список клиентов Эпштейна, которые участвовали в его закрытых вечеринках, на которых желающие могли удовлетворить свои наклонности к педофилии.

Ранее сообщалось, что Эпштейну предлагали свободу за показания против Трампа.