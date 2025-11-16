На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат ФРГ считает, что правительство «вполне устраивали» взрывы на «Северном потоке»

Депутат АдГ Котре: Берлин не проявлял интереса к взрывам на «Северном потоке»
true
true
true
close
Frank Hammerschmidt/Global Look Press

Германия не проявляла интереса в вопросе расследования взрывов на «Северном потоке», заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре на полях симпозиума «БРИКС-Европа». Его слова передает РИА Новости.

«Расследование проводилось очень медленно, Германия вообще не проявляла какого-либо интереса к тому, чтобы это расследовать», — уточнил политик.

Котре подчеркнул, что правительство Германии вполне устраивало то, что произошли взрывы на трубопроводах.

В то же время немецкий парламентарий выразил надежу на то, что в ближайшие 10 лет энергосотрудничество между Россией и Германией возобновится. По информации Котре, это должно произойти, когда в мире наступит новый порядок.

15 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи состоялся Международный симпозиум в формате «БРИКС-Европа». В мероприятии приняли участие депутат бундестага от партии Штеффен Котре, руководитель фракции АдГ в саксонском ландтаге Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. Впоследствии руководство партии АдГ пригрозило исключить из своих рядов, посетивших мероприятие политиков.

Ранее немецкий политик раскритиковал антироссийскую политику Берлина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами