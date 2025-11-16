Депутат АдГ Котре: Берлин не проявлял интереса к взрывам на «Северном потоке»

Германия не проявляла интереса в вопросе расследования взрывов на «Северном потоке», заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре на полях симпозиума «БРИКС-Европа». Его слова передает РИА Новости.

«Расследование проводилось очень медленно, Германия вообще не проявляла какого-либо интереса к тому, чтобы это расследовать», — уточнил политик.

Котре подчеркнул, что правительство Германии вполне устраивало то, что произошли взрывы на трубопроводах.

В то же время немецкий парламентарий выразил надежу на то, что в ближайшие 10 лет энергосотрудничество между Россией и Германией возобновится. По информации Котре, это должно произойти, когда в мире наступит новый порядок.

15 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи состоялся Международный симпозиум в формате «БРИКС-Европа». В мероприятии приняли участие депутат бундестага от партии Штеффен Котре, руководитель фракции АдГ в саксонском ландтаге Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. Впоследствии руководство партии АдГ пригрозило исключить из своих рядов, посетивших мероприятие политиков.

Ранее немецкий политик раскритиковал антироссийскую политику Берлина.