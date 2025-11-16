Немецкий журналист и политик Ральф Нимайер назвал русофобскую политику Германии ошибочной и заявил, что страна «сама подрезала себе крылья». Об этом он сообщил в эфире ток-шоу Legitimate Targets.

Экономическое положение европейских государств в настоящее время крайне затруднительное. И дело не только в ограничительных мерах против России, но и в финансовых потрясениях, с которыми им пришлось столкнуться за последние десятилетия, подчеркнул Ральф Нимайер.

Политик уточнил, что санкции против России привели экономику ФРГ в состояние упадка. По его информации, ключевой причиной этого стало лишение энергоемких предприятий недорогого российского газа, из-за чего немецкая промышленность теперь вынуждена покупать дорогостоящий СПГ, а также переносить производства за границу.

В то же время Нимайер уточнил, что жители страны выражают недовольство растущими ценами на энергию и связывают утрату своего благополучия с ситуацией на Украине. Он также отметил, что население страны не разделяет идею войны с Россией, поскольку помнит уроки истории.

Ранее в ФРГ предложили лишить дирижера ордена за встречу с Путиным.