Посольство России заявило об «окне возможностей» в отношениях с США

Алексей Агарышев/РИА «Новости»

Посольство России в Вашингтоне заявило, что политика администрации Дональда Трампа создает «окно возможностей» для нормализации российско-американских отношений. В заявлении, распространенном через Telegram-канал, подчеркивается важность равноправия и уважения национальных интересов.

Дипломаты напрямую связали перспективы улучшения отношений с курсом Трампа, отметив «отвергаемую администрацией либерал-глобалистскую модель миропорядка».

«На фоне отвергаемой администрацией Дональда Трампа либерал-глобалистской модели в отношениях России и США приоткрылось «окно возможностей»», — указано в заявлении.

Историческая параллель проведена с 1933 годом, когда Франклин Рузвельт признал СССР после 16 лет непризнания. В посольстве напомнили, что тогда на установление отношений потребовался всего один месяц.

14 ноября Соединенные Штаты впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп понимает важность переговоров с Путиным.

