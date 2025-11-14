Соединенные Штаты впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, третий комитет ГА ООН одобрил предложенную Россией резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В ее поддержку проголосовали 114 стран, против – 52.

13 ноября МИД РФ прокомментировало отношение ФРГ к предложенной РФ резолюции. В то время как немецкие дипломаты и некоторые их коллеги уже несколько лет голосуют в Нью-Йорке против проекта резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, снова начал ощущаться дух «прусского милитаризма» в Германии – отметили в российском дипломатическом ведомстве. В российском министерстве подчеркнули, что претензии Берлина на «лидерство» вызывают неодобрение не только среди широкой российской общественности, но и у различных политических сил по всей Европе.

