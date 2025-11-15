Вэнс заявил, что Трамп понимает важность переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп осознает необходимость вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс отметил, что Трампа часто критикуют за переговоры с Путиным.

«Вы не обязаны соглашаться с решением Владимира Путина <...>, но если вы хотите добиться мира, следует проявить силу, следует говорить с людьми», — сказал вице-президент.

Он напомнил, что во время первого президентского срока республиканца его критиковали за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

До этого президент США в интервью британскому телеканалу GB News заявил, что рассчитывал на то, что хорошие отношения с российским коллегой помогут ему в урегулировании российско-украинского конфликта.

В октябре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что позиция России по вопросу перемирия на Украине поставила под угрозу готовящийся саммит лидеров двух стран в Будапеште.

Ранее Лавров назвал предпочтительное место для встречи Путина и Трампа.