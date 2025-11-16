На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дипломат объяснил, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве

РИА: повреждения посольства Азербайджана в Киеве указывают на ракеты ПВО Patriot
Vladyslav Sodel/Reuters

Повреждения посольства Азербайджана в Киеве говорят о недавнем падении обломков ракет американского ЗРК (зенитного ракетного комплекса) Patriot, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.

Он сослался на фотографии «свежего падения» обломков ракет, размещенные в украинском сегменте интернета. По словам дипломата, характер повреждений здания подтверждает его выводы.

«Урон причинен забору, автомобилям и части построек: на стенах — отчетливые следы от шрапнели ПВО (противовоздушной обороны). В случае попадания баллистической ракеты «Искандер» урон был бы гораздо больше, чем на украинском видео», — сказал источник.

Он пояснил, что при использовании «Искандера» поражения бы затронули большую площадь и были бы не только у посольского комплекса, но и у соседних зданий. Дипломат обратил внимание и на «воронку от удара»: она была видна на фотографиях еще летом этого года.

Накануне МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за падения фрагментов якобы российской ракеты на территории азербайджанского посольства в Киеве. Москва официально обвинения азербайджанских властей пока не комментировала.

Источники ТАСС и РИА Новости утверждают, что на дипведомство рухнули фрагменты ракеты ПВО, выпущенной ВСУ. Депутат Рады Александр Федиенко 14 ноября опубликовал фотографию крупного обломка ракеты ЗРК Patriot на пешеходной дорожке и заявил, что «такая зенитная ракета может упасть где угодно».

Ранее Алиев осудил «авиаудары России» по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине.

СВО: последние новости
