В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев

Власти Латвии пересмотрят программу поддержки беженцев из Украины на фоне смены приоритетов. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на представителя Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлии.

«Уже сейчас ясно, что некоторые льготы для беженцев отменятся. Сейчас в сейме еще идут дискуссии, и реальную картину того, как изменятся пособия для беженцев, мы увидим в конце года», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что власти Латвии решили выделить почти €4,7 млн на обучение украинских беженцев латышскому языку. Программа реализуется в стране с 2022 года.

В октябре премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Европейский союз и правительство Германии должны ограничить приток молодых мужчин с Украины. По его словам, сегодня следует ввести четкие ограничения на прием иностранных граждан.

Ранее в Германии призвали лишить выплат беженцев с Украины.