В Белоруссии ратифицировали новый договор с Россией

В Минске ратифицировали договор с РФ о формировании объединенного энергорынка

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Республики Белоруссия ратифицировала договор с Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства (СГ). Об этом сообщает ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали этот документ в декабре 2024 года.

В белорусском законодательном органе уточнили, договор определяет правовые основы формирования, работы и развития объединенного рынка электроэнергии Союзного государства и регулирует отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии между участниками объединенного рынка электрической энергии СГ.

В марте сообщалось, что Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что основная цель договора заключается в защите россиян и белорусов.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.