На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии ратифицировали новый договор с Россией

В Минске ратифицировали договор с РФ о формировании объединенного энергорынка
close
Reuters

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Республики Белоруссия ратифицировала договор с Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства (СГ). Об этом сообщает ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали этот документ в декабре 2024 года.

В белорусском законодательном органе уточнили, договор определяет правовые основы формирования, работы и развития объединенного рынка электроэнергии Союзного государства и регулирует отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии между участниками объединенного рынка электрической энергии СГ.

В марте сообщалось, что Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что основная цель договора заключается в защите россиян и белорусов.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами