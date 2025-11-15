Советник Трампа признал, что «война на Украине проиграна»

Соединенным Штатам нужно пересмотреть решения по Украине, принятые при бывшем президенте Джо Байдене, конфликт на Украине уже проигран. Об этом в соцсети X заявил советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн.

«Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена. Это катастрофа, и мы должны немедленно найти выход для США», — подчеркнул он.

15 ноября Трамп напомнил, что завершил уже восемь конфликтов и ему осталось добиться урегулирования на Украине. По его словам, конфликт между двумя этими странами «вообще не должен был начаться».

6 ноября Трамп заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент стороны конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

Ранее Трампа уличили в отказе от поддержки Украины.