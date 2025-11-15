Постпред США при НАТО рассказал, как нужно разрешить конфликт на Украине

Уитакер: США верят, что нужно разрешить украинский конфликт установлением мира

Вашингтон продолжает верить, что установление мира является единственным способом разрешить украинский конфликт. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Newsmax.

Он прокомментировал удары российских войск по территории Украины.

«Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент [США Дональд] Трамп: мир — единственный жизнеспособный путь вперед», — сказал Уитакер.

15 ноября советник Дональда Трампа при его первом президентском сроке Майкл Флинн выразил мнение, что Вашингтону нужно пересмотреть решения по Украине, принятые при бывшем главе Белого дома Джо Байдене, ведь конфликт на Украине уже проигран.

До этого Трамп заявил, что в процессе урегулирования удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент Москва и Киев «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

Ранее стало известно о разочаровании Трампа неспособностью завершить конфликт на Украине.