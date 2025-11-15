На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред США при НАТО рассказал, как нужно разрешить конфликт на Украине

Уитакер: США верят, что нужно разрешить украинский конфликт установлением мира
true
true
true
close
Marta Fiorin/Reuters

Вашингтон продолжает верить, что установление мира является единственным способом разрешить украинский конфликт. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Newsmax.

Он прокомментировал удары российских войск по территории Украины.

«Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент [США Дональд] Трамп: мир — единственный жизнеспособный путь вперед», — сказал Уитакер.

15 ноября советник Дональда Трампа при его первом президентском сроке Майкл Флинн выразил мнение, что Вашингтону нужно пересмотреть решения по Украине, принятые при бывшем главе Белого дома Джо Байдене, ведь конфликт на Украине уже проигран.

До этого Трамп заявил, что в процессе урегулирования удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент Москва и Киев «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

Ранее стало известно о разочаровании Трампа неспособностью завершить конфликт на Украине.

Переговоры о мире на Украине
