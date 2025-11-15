На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы последствия коррупционного скандала на Украине

Политолог Шаповалов: коррупционный скандал на Украине приобрел небывалый масштаб
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, используя военное положение, поднял коррупцию в стране на беспрецедентный уровень. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов в беседе с «Лентой.ру».

Шаповалов подчеркнул серьезность разразившегося коррупционного скандала, отметив, что подобного масштаба страна еще не видела. Он признал, что Украина всегда была государством с высоким уровнем коррупции, однако Зеленский, по его мнению, превзошел все предыдущие показатели.

«Если при прежней власти того же экс-президента Петра Порошенко коррупция все-таки существовала в каких-то ограничениях и в стране все-таки боялись и общественного мнения, и оппозиции, то в настоящее время режим Зеленского прикрывает все военным положением», — пояснил политолог.

По его словам, коррупционная система в Украине стала практически бесконтрольной. Шаповалов подчеркнул, что наблюдаемые факты – это лишь малая часть общей картины, и в конечном итоге это может сыграть решающую роль в свержении действующей власти.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски.

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.

