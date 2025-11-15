Трамп заявил, что Европа «уже не та»

Президент США Дональд Трамп опечален изменениями в Европе, которые произошли из-за иммиграции. Об этом он заявил в интервью британскому порталу GB News.

«Я опечален тем, что произошло в Европе с иммиграцией. Я думаю, прежде всего, об иммиграции, но также о плохой налоговой политике. Если посмотреть, Европа уже не та. Я не могу сказать, что в каждом месте, но, по сути, почти в каждом. Есть пара мест», — сказал Трамп.

В сентябре более 110 тыс. человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов в лондонском Уайтхолле. Основной митинг «Unite the Kingdom» произошел на фоне начала заселения нелегальных мигрантов в отели за счет бюджета и назначения мусульманки Шабаны Махмуд главой МВД.

После этого американский президент заявил, что британская столица сильно изменилась, и Лондон хочет перейти «на законы шариата».

Ранее Еврокомиссия запретила выдачу мультивиз гражданам России.