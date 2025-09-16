На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: мэр Лондона стал зарабатывать больше премьера Великобритании

Daily Mail: мэр Лондона Хан обогнал по зарплате премьера Великобритании Стармера
true
true
true
close
Tejas Sandhu/Global Look Press

Мэр Лондона Садик Хан получил прибавку к зарплате и теперь зарабатывает больше, чем премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что после прибавки к зарплате в размере пяти тысяч фунтов стерлингов Хан будет получать за работу мэром Лондона 170,3 тысячи фунтов стерлингов в год ($230,9 тыс.)

По данным издания, Стармер на посту премьера королевства зарабатывает 169,34 тысячи фунтов стерлингов в год ($229,6). Из них 93,9 тыс. фунтов стерлингов он получает как член парламента, и еще 75,44 тысячи — как министр.

DM утверждает, что сегодня Хан стал вторым по размеру зарплаты политиком в Великобритании. Первым является спикер палаты общин Линдси Хойл, который зарабатывает около 175 тысяч фунтов стерлингов ($237,8 тыс.).

В начале сентября в профсоюзе государственных и коммерческих служб (PCS) Соединенного Королевства заявили, что сотрудники службы безопасности парламента Великобритании объявили забастовку в связи с, по их мнению, неудовлетворительными заработной платой и условиями работы.

Ранее россиянам объяснили, почему им сокращают или не платят премии.

