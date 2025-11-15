Евродепутат оценил отмену мультивиз для граждан России

Решение об отмене выдачи шенгенских виз для многократного посещения в отношении граждан России бессмысленно и вредит Евросоюзу. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Потеря <...> туристов является экономической потерей для некоторых наших государств-членов, которые россияне посещали довольно часто», — заявил он.

Картайзер добавил, что подобная политика лишь нанесет ущерб экономике ЕС и отмена виз является бессмысленной инициативой. По его словам, решение направлено на обычных россиян, которые хотели бы провести отпуск в Европе.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена принять «выверенные» ответные меры на введенный Европейским союзом запрет на выдачу многократных виз гражданам РФ. Дипломат подчеркнула, что, в отличие от чиновников ЕС, Москва не придерживается политики сегрегации и не подвержена влиянию расистских и нацистских идей.

7 ноября Европейская комиссия сообщила о введении ограничения на выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Согласно обновлённым правилам, россиянам теперь потребуется подавать заявку на оформление визы при каждой запланированной поездке в страны Евросоюза. По словам авторов инициативы, такая политика направлена на более тщательную проверку заявителей с целью минимизировать любые потенциальные угрозы безопасности для европейских государств.

Ранее в Минэкономразвития допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.