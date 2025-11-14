В МИД пообещали ответить ЕС на запрет многократных виз для россиян

Россия намерена принять «выверенные» ответные меры на введенный Европейским союзом запрет на выдачу многократных виз гражданам РФ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Что касается ответных мер, то, безусловно, с нашей стороны они будут, они будут носить выверенный характер», — отметила она в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что, в отличие от чиновников ЕС, Москва не придерживается политики сегрегации и не подвержена влиянию расистских и нацистских идей.

По ее словам, Россия будет принимать контрмеры, соответствующие ее интересам, но при этом обязательно учитывая «русофобский запал, который проявляют ретивые чиновники Брюсселя».

7 ноября Европейская комиссия сообщила о введении ограничения на выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Согласно обновлённым правилам, россиянам теперь потребуется подавать заявку на оформление визы при каждой запланированной поездке в страны Евросоюза. По словам авторов инициативы, такая политика направлена на более тщательную проверку заявителей с целью минимизировать любые потенциальные угрозы безопасности для европейских государств.

Ранее в Минэкономразвития допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.