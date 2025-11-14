На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД пообещали ответить ЕС на запрет многократных виз для россиян

Захарова: Россия примет меры на запрет ЕС выдавать многократные визы россиянам
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия намерена принять «выверенные» ответные меры на введенный Европейским союзом запрет на выдачу многократных виз гражданам РФ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Что касается ответных мер, то, безусловно, с нашей стороны они будут, они будут носить выверенный характер», — отметила она в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что, в отличие от чиновников ЕС, Москва не придерживается политики сегрегации и не подвержена влиянию расистских и нацистских идей.

По ее словам, Россия будет принимать контрмеры, соответствующие ее интересам, но при этом обязательно учитывая «русофобский запал, который проявляют ретивые чиновники Брюсселя».

7 ноября Европейская комиссия сообщила о введении ограничения на выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Согласно обновлённым правилам, россиянам теперь потребуется подавать заявку на оформление визы при каждой запланированной поездке в страны Евросоюза. По словам авторов инициативы, такая политика направлена на более тщательную проверку заявителей с целью минимизировать любые потенциальные угрозы безопасности для европейских государств.

Ранее в Минэкономразвития допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами