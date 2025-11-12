В МЭР допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что сейчас есть риск полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

«Риск есть всегда, на самом деле. На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения. Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо», — сказал Кондратьев в кулуарах Российского винодельческого форума.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз (ЕС). Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не допустит, чтобы ЕС спровоцировал ее на ответные меры в визовой сфере, способные нанести ущерб национальным интересам страны. Дипломат добавила, что ответные меры могут приобрести зеркальный или «гибридный» формат.

