Сийярто заявил, что не допустит украинскую мафию и некачественное зерно в ЕС

Правительство Венгрии не допустит «украинскую мафию» в Евросоюз, а некачественное украинское зерно — на европейский рынок. Об этом на антивоенном митинге в городе Дьер на северо-западе страны заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт будет и дальше блокировать попытки Брюсселя, направленные на поспешную интеграцию Украины в европейские структуры, несмотря на продолжающийся конфликт.

«Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно — на рынке ЕС», — добавил Сийярто.

В ходе этого же выступления он подчеркнул, что власти Венгрии будут блокировать любые решения Евросоюза, которые будут направлены на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и вовлечение в него европейских стран. Он добавил, что не может позволить Венгрии и ее народу «вступать в войну». По его мнению, страну необходимо защитить от этой необходимости.

14 ноября издание Politico писало, что разгоревшийся на Украине коррупционный скандал создал «предлог» для Венгрии и Словакии для блокировки выдачи Киеву займа за счет замороженных активов России.

Ранее Орбан высказался о поддержке Украины после скандала с Зеленским.