Захарова прокомментировала теорию о Пушкине и молдавских геях

Захарова ответила на теорию о том, что геи в Молдавии появились из-за Пушкина
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на теорию молдавского депутата Михая Друцэ о том, что геи («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Молдавии появились из-за российского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

«Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет депутат от партии [президента Молдавии Майи] Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…». Так там появился первый», — представила свою интерпретацию теории Друцэ Захарова.

До этого Друцэ связал появление людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Бессарабии с визитом в страну русского поэта Александра Пушкина и установлением там власти Российской Империи. Он сделал это заявление во время обсуждения в парламенте Молдавии законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры.

13 ноября парламент страны одобрил законопроект о денонсации соглашения, регулирующего деятельность Русского дома.

Ранее Захарова пошутила о благодарности министра обороны Италии Зеленскому.

