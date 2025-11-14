На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии обвинили Пушкина в возникновении нетрадиционных сексуальных отношений в республике

Депутат PAS Друцэ: появление геев в Молдавии связано с визитом Пушкина

Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Михай Друцэ связал появление людей нетрадиционных сексуальных взглядов в Бессарабии с визитом в страну русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил Telegram-канал KP Moldova.

«Геи («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Бессарабии появились вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина», — отметил парламентарий.

Он сделал это заявление во время обсуждения в парламенте Молдавии законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры.

13 ноября парламент страны одобрил законопроект о денонсации соглашения, регулирующего деятельность Русского дома.

«Шестьдесят депутатов проголосовало за решение о денонсации этого центра», – объявил спикер парламента Игорь Гросу после проведения голосования.

Как отмечается, во время голосования оппозиционные фракции, включая Партию социалистов, партию коммунистов, политический блок «Альтернатива», а также независимый депутат Василий Тарлев, выступили против данного решения. Однако их волеизъявление не повлияло на исход голосования.

Ранее Песков прокомментировал закрытие Русского дома в Молдавии.

