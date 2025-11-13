Парламент Молдавии выступил за денонсацию соглашения с РФ о культурных центрах

Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашения с Россией о деятельности культурных центров, решение о прекращении которого ранее одобрил кабинет министров республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шестьдесят депутатов проголосовало за решение о денонсации этого центра», – объявил спикер парламента Игорь Гросу после проведения голосования.

Оппозиционные фракции, включая Партию социалистов, партию коммунистов, политблок «Альтернатива», а также независимый депутат Василий Тарлев, выступили против данного решения.

По словам премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну, правительство страны 5 ноября утвердило денонсацию соглашения с Россией, что фактически означает намерение закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили агентству в Россотрудничестве, официальных уведомлений о закрытии Русского дома в Молдавии агентство не получало.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что молдавское правительство продолжает курс на ухудшение отношений с Россией.

Ранее Россия и Мадагаскар договорились об открытии Русского дома в Антананариву.