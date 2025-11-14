Захарова пошутила о благодарности министра обороны Италии Зеленскому

Захарова: итальянский министр не знает, как Зеленский борется с наркоманией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление министра обороны Италии, выразившего благодарность Владимиру Зеленскому за его мнимую борьбу с коррупцией. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой», — говорится в посте дипломата.

Реакция Захаровой последовала после масштабной спецоперации в энергетическом секторе, которую провело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). 10 ноября НАБУ опубликовало фотографии сумок, заполненных пачками валюты, обнаруженных в ходе рейдов. По информации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, обыски проводились в том числе у Германа Галущенко, занимавшего ранее пост министра энергетики и являющегося действующим министром юстиции, а также в офисах компании «Энергоатом». Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

13 ноября Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и его основного финансового партнера, Александра Цукермана, в связи с их причастностью к коррупционному скандалу в энергетической отрасли.

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.