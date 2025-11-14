На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Венгрия подаст в суд на ЕС из-за российского газа

Орбан: Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за решения по газу из России
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Венгрия подаст в суд на Европейский союз из-за решения полностью отказаться от российского газа. Об этом заявил Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Мы обращаемся в Европейский суд», — сказал премьер.

Орбан назвал решение ЕС незаконным, противоречащим европейским ценностям.

В середине октября Совет Европейского союза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. При этом для актуальных договоров сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Также сообщество намерено ввести, которая заморозит действие запрета при возникновении проблем с поставками.

Среди прочего власти стран ЕС планируют прекратить закупать российскую нефть начиная с 2028 года, но это решение еще предстоит согласовать с Европарламентом.

В сентябре текущего года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив ресурса на сумму €393 млн и €207 млн соответственно. Кроме того, импортировать российский газ продолжили Франция, Бельгия и Нидерланды.

Ранее США отложили санкции против Венгрии за закупки нефти и газа у России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами