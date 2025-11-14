Венгрия подаст в суд на ЕС из-за российского газа

Орбан: Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за решения по газу из России

Венгрия подаст в суд на Европейский союз из-за решения полностью отказаться от российского газа. Об этом заявил Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Мы обращаемся в Европейский суд», — сказал премьер.

Орбан назвал решение ЕС незаконным, противоречащим европейским ценностям.

В середине октября Совет Европейского союза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. При этом для актуальных договоров сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Также сообщество намерено ввести, которая заморозит действие запрета при возникновении проблем с поставками.

Среди прочего власти стран ЕС планируют прекратить закупать российскую нефть начиная с 2028 года, но это решение еще предстоит согласовать с Европарламентом.

В сентябре текущего года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив ресурса на сумму €393 млн и €207 млн соответственно. Кроме того, импортировать российский газ продолжили Франция, Бельгия и Нидерланды.

Ранее США отложили санкции против Венгрии за закупки нефти и газа у России.