Туск заявил, что предупреждал Зеленского о последствиях коррупции на Украине

Коррупционный скандал на Украине, связанный с «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, негативно повлияет на поддержку со стороны партнеров, ведь «ущерб уже нанесен». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Я предупреждал Зеленского в начале его президентства, что Россия и пророссийские группы в Европе будут продвигать нарратив о глубокой коррупции на Украине», — заявил он.

По словам польского премьера, он просил Зеленского внимательно отслеживать признаки коррупции в своем окружении. Туск добавил, что даже незначительный скандал может стать решающим для его репутации, потому что станет сложнее убеждать международных партнеров поддерживать Украину, если похожие случаи будут продолжать появляться.

Он подчеркнул, что власти Украины серьезно настроены разрешить ситуацию, однако «ущерб уже нанесен и цена будет высокой».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски.

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.