Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области

Суд отменил шесть лет колонии для экс-вице-губернатора Самарской области Гендина
true
true
true
close
соцсети

Московский городской суд отменил шесть лет колонии для экс-вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по первому уголовному делу о хищении 3,8 млн руб. Об этом РИА Новости сообщил один из участников процесса.

«Приговор Таганского районного суда города отменен за истечением срока давности в части — Гендин освобожден от наказания в части отбытия срока, в остальном — без изменения», — сказал источник.

По его словам собеседника агентства, Гендин по-прежнему остается в СИЗО.

Таганский суд Москвы в сентябре приговорил чиновника к шести годам колонии за хищения 3,8 млн руб. Дело было связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером, написавшим на него донос. Вину экс-вице-губернатор не признал.

В августе 2025 года Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба, установленная во время предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей. Бывший чиновник и тогда не признал свою вину в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что министров самарского правительства проверят на детекторе лжи.

