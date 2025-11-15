Боуз раскритиковал Каллас за заявление о выгоде конфликта против России

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас за слова о выгоде продолжения вооруженного российского-украинского конфликта.

«Европарламент дал пост самой глупой женщине, говорящей самую мерзость», — написал он.

До этого Каллас заявила, что Европе выгодно поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России. Она напомнила странам Европы о необходимости дальнейшей поддержки Украины.

На этом фоне европейские СМИ сообщали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «одержима» конфликтом на Украине, в то время как ряд стран Европейского союза наоборот «устали» от помощи Киеву.

Как напоминает «Газета.ru», ранее фон дер Ляйен говорила о том, что Евросоюз «предоставит Киеву кредит, который Украина вернет, если Россия выплатит репарации». Речь идет о сумме в €140 млрд, которая на практике означает «увеличение долга для Украины и дополнительное финансовое бремя для европейцев».

Ранее в США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине.